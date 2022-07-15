Минобороны РФ показало удары артиллерии по нацистам в Запорожской области

Удары артиллерии по ВСУ в Запорожской области, где российские войска уничтожили около 140 украинских нацистов, показали на видео. Кадры применения высокоточного оружия и артиллерийских залпов продемонстрировали на брифинге, который провел официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На первых кадрах показан удар, который российские войска нанесли по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожской области. Высокоточным оружием уничтожили казарму в районе населенного пункта Щербаки, где находились более 70 военных ВСУ, доложил Конашенков.

На следующих кадрах показана работа российской артиллерии по позициям украинских боевиков в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области. В результате уничтожили около 70 националистов и 11 единиц бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил пресс-секретарь российского военного ведомства.