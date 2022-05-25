Минобороны РФ показало работу связистов в ходе спецоперации на Украине

Связисты поддерживают обмен информацией между пунктами управления и частями ВС РФ, несмотря на погоду и время суток. Работу специалистов Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине показало Минобороны РФ.

Они обеспечивают армию всеми современной связи, начиная мобильной радиосвязью, заканчивая защищенной спутниковой и радиорелейной. Это позволяет российским военным оперативно управления войсками.

Ранее стало известно, что российская ПВО сбила в ходе спецоперации в воздухе порядка 90 украинских беспилотников Bayraktar. Они являются простой целью для зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3».