Минобороны РФ показало работу «Искандеров» в ходе спецоперации

Министерство обороны РФ показало работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации России на Украине.

Видеозапись оборонное ведомство страны разместило в своем Telegram-канале.

На кадрах показано, как расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» наносят удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения спецоперации.

В Минобороны отметили, что российские военнослужащие продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы артиллерии и ракетных войск. На них видно, как орудия совершают залпы, поливая позиции националистов огнем.

Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине выполняют поставленные задачи по демилитаризации и денацификации соседней страны.