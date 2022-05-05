Минобороны РФ показало работу инженерно-авиационной службы

Работу инженерно-авиационной и службы горюче-смазочных материалов показало Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Специалисты поддерживают вертолеты ВКС России в боевой форме.

Военные специалисты службы ГСМ работают и на полевых, и на промежуточных аэродромах. Они отвечают за подвоз и заготовку горючего для техники.

Их коллеги из инженерно-авиационной службы трудятся на земле и в воздухе, в составе летных экипажей. В эту службу входят специалисты технической эксплуатации планера вертолета и его систем, авиационных двигателей, авиационного, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения, а также бортинженеры, бортовые техники, радисты, инженеры по десантно-транспортному оборудованию.

«На полевом аэродроме происходит подготовка вертолета к боевому вылету. Техники производят его обслуживание, проверяют качество подготовки, агрегатов, производится общий контроль. Каждый техник у нас отвечает за определенный участок работ. Мы нужны для того чтобы техника летала, гордимся тем, что делаем», — рассказал один из военнослужащих.