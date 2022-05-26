Минобороны РФ показало пункт временного размещения беженцев

Россия продолжила принимать беженцев из Донбасса и с Украины. Некоторые из них получили российские паспорта. Условия жизни переселенцев в пункте временного размещения показало в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

В корпусе санатория поселились семьи с детьми, пожилые люди и молодежь. Полноценное питание им обеспечила местная столовая, а в отдельных комнатах были обустроены игровые. В номерах – телевизоры, на окнах пластиковые стеклопакеты. Дети поступили в российские школы.

Некоторые беженцы решили остаться в России и получить гражданство. Паспорт новому гражданину вручили в Отделе по вопросам миграции ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области.

«Местная администрация оказывает беженцам всю необходимую помощь», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что 70% жителей освобожденных территорий изъявили желание стать гражданами России.