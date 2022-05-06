Минобороны РФ показало, как разведчики-десантники ищут замаскированные в полях позиции ВСУ

Разведчики ВДВ помогли обнаружить не одну замаскированную позицию украинских войск. Работу военнослужащих при проведении спецоперации на Украине показало Минобороны РФ, сообщило РИА «Новости».

Найти огневые точки украинских бойцов и передать их координаты армии — только одна из задач разведчиков-десантников. Они помогают другим военным определять цель и наносить точный удар.

Минобороны РФ также показало, как российские танкисты разбили укрепрайон националистов, а ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления украинских военных. Кроме того, в интернете появились кадры боевой работы расчетов «Искандер-М» во время спецоперации на Украине, а артиллерист рассказал журналистам, как работает установка «Малка».