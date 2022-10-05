Минобороны РФ показало, как работают экипажи Ка-52 в рамках СВО | 360°

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Минобороны РФ показало, как работают экипажи Ка-52 в рамках СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры работы кипажей Ка-52 в рамках СВО

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Авиация оказывает поддержку сухопутным войскам. Например, экипаж Ка-52 лишь за один вылет уничтожил несколько танков,  БТР противника и одну самоходку. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав кадры работы вертолета.

«За один вылет выпускаем стабильно 40 штук неуправляемых ракет в цель, которые ложатся четко по координатам, четко в цель. Радиус поражения около гектара», — сказал штурман разведывательного вертолета Ка-52.

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Обычно вертолеты работают на низкой высоте и остаются незаметными для средств ПВО. Удары наносят неуправляемыми ракетами, это позволяет увеличить зону поражения.

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Россия продолжает спецоперацию на Украине, которую начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главными целями защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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