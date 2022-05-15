Минобороны РФ показало кадры работы группы огневой поддержки армейской авиации ЗВО

Кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации показало Минобороны РФ.

«Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают обеспечивать надежное прикрытие воинских колонн с воздуха», — говорится в заявлении российского ведомства.

В ходе полета экипажи авиации разведывают территории. При обнаружении боевой техники, военных объектов, а также разведывательно-диверсионных групп ВСУ они уничтожают их с применением авиационных средств поражения.

Военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования каждый день по несколько раз, отметил снайпер группы огневой поддержки.

Стрелки групп огневой поддержки армейской авиации, как отметили в Минобороны, также сопровождают гуманитарные грузы по дорогам общего пользования.

Зачастую военнослужащие помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, они прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, отметила пресс-служба российского ведомства.