Минобороны РФ показало кадры пуска ракеты комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине

Высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российские военные ликвидировали позицию украинской техники. Кадры работы «Искандера-М» показало Министерство обороны РФ.

«Благодаря техническому оснащению данного комплекса ракета точно попадает в цель. Нашему комплексу нет аналогов в мире. <…> Мы способны поражать цели в тактической глубине противника. Ни одно современное средство ПВО не способно отразить наш ракетный удар», — рассказал российский военнослужащий. Видеозапись Минобороны РФ разместила в своем Telegram-канале.

«Искандер» является единственным в мире оперативно тактическим ракетным комплексом, на котором применяются баллистические и крылатые ракеты.

До этого Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен ракетный удар по пункту управления и бронетехнике ВСУ, который нанесли экипажи российских вертолетов Ка-52.

Также российское ведомство показывало, как по позициям украинских военных ведут огонь экипажи танков и расчеты артиллерийских орудий ВС РФ.