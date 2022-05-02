Минобороны РФ показало кадры пуска ракеты комплекса «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине
Минобороны РФ показало кадры работы «Искандера-М» в ходе спецоперации России на Украине
Высокоточным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российские военные ликвидировали позицию украинской техники. Кадры работы «Искандера-М» показало Министерство обороны РФ.
«Благодаря техническому оснащению данного комплекса ракета точно попадает в цель. Нашему комплексу нет аналогов в мире. <…> Мы способны поражать цели в тактической глубине противника. Ни одно современное средство ПВО не способно отразить наш ракетный удар», — рассказал российский военнослужащий. Видеозапись Минобороны РФ разместила в своем Telegram-канале.
«Искандер» является единственным в мире оперативно тактическим ракетным комплексом, на котором применяются баллистические и крылатые ракеты.
До этого Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен ракетный удар по пункту управления и бронетехнике ВСУ, который нанесли экипажи российских вертолетов Ка-52.
Также российское ведомство показывало, как по позициям украинских военных ведут огонь экипажи танков и расчеты артиллерийских орудий ВС РФ.