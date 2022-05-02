Минобороны РФ показало кадры «Одесской Хатыни» к 8-летию трагедии в Доме профсоюзов

Минобороны РФ к восьмилетию со дня «Одесской Хатыни» показало нарезку кадров трагедии. На видео показано, как украинские радикалы громят палаточный лагерь анти-Майдана, а затем — как горит здание Дома профсоюзов.

Видео сопровождается текстовыми пояснениями о том, что происходило 2 мая 2014 года, в частности о вызове и приезде спасателей, безучастности полиции, о том, как люди прыгали из горящего здания и радикалы добивали спасшихся.

По официальным данным, в тот роковой день националисты заживо сожгли 42 противника Майдана. По неофициальной информации, жертв было вдвое больше. Еще как минимум шесть человек погибли в уличных столкновениях, около 250 пострадали. Виновные так и не были наказаны. Правые радикалы и сейчас периодически угрожают несогласным такой судьбой. Именно поэтому, по мнению политологов, так важно искоренить нацизм на Украине.