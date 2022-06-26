facebook_pixel
    26 июня 2022, 05:05

    Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО

    Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня

    Валерия Шафирко

    Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня в ходе спецоперации на Украине.

    Российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов, а также формирований украинских войск, отметили в министерстве.

    «Выявленные цели националистов подавляются огнем 220-мм реактивных систем залпового огня „Ураган“. Огонь ведется по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника», — привело РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.

    В кратчайшие сроки боевые машины выдвигаются в район для заряжания, отметили в ведомстве. Также они скрытно меняют позицию после выполнения огневой задачи.

    Командир батареи рассказал, что военные стараются максимально быстро и точно навестись, отработать по цели и выдвинуться с огневой позиции.

    «Точное время вам не скажу, но в районе где-то 10 минут с учетом дороги к огневой позиции», — отметил он.