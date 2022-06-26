Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня в ходе спецоперации на Украине.

Российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов, а также формирований украинских войск, отметили в министерстве.

«Выявленные цели националистов подавляются огнем 220-мм реактивных систем залпового огня „Ураган“. Огонь ведется по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника», — привело РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.

В кратчайшие сроки боевые машины выдвигаются в район для заряжания, отметили в ведомстве. Также они скрытно меняют позицию после выполнения огневой задачи.

Командир батареи рассказал, что военные стараются максимально быстро и точно навестись, отработать по цели и выдвинуться с огневой позиции.

«Точное время вам не скажу, но в районе где-то 10 минут с учетом дороги к огневой позиции», — отметил он.