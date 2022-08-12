Минобороны РФ показало боевой вылет Су-35С из кабины пилота

Российские истребители Су-35С Западного военного округа круглосуточно вылетают на уничтожение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Одну из операций показало Минобороны РФ.

Экипажи работают и днем, и ночью в любых погодных условиях. Самолеты оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты с аэродромов временного базирования.

Сначала специалисты инженерно-технического состава проверяют исправность всех систем авиакомплексов, подвешивают средства поражения и заправляют истребители. Затем Су-35С взлетают. Минобороны РФ показало видео прямо из кабины пилота. Он поднялся на большую высоту и прицелился, а после этого нанес высокоточным оружием удар.

Истребители участвуют в уничтожении военной инфраструктуры и техники ВСУ. Для ударов по средствам авиации, радиолокационным станциям, комплексам ПВО экипажи используют управляемые высокоточные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».