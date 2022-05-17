Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов БПЛА «Орлан-10» в Донбассе

Работу расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, которые выполняют задачи в рамках спецоперации в Донбассе, показали на видео. Минобороны РФ поделилось кадрами.

БПЛА «Орлан-10» ведет разведывательные полеты для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники — в частности, в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Беспилотники регулярно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок.

«Задач выполняем очень много. Ведем воздушную разведку. Обнаруживаем цели. Передаем координаты артиллеристам. Они в свою очередь корректируют огонь артиллерии», — рассказал военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.

Он объяснил, что с помощью БПЛА российские военные наносят удары по позициям противника. На «Орлан-10» подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда, каждый поражает цели в радиусе 10 метров.

«Мы можем применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду», — отметил военнослужащий.

Беспилотник ведет разведку круглые сутки, для этого у них есть тепловизор и разные оптические приборы.