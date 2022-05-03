Минобороны РФ назвало страны Запада пособниками террора киевского режима

Запад, игнорируя военные преступления киевского режима и безосновательно обвиняя Россию, таким образом приравнивается к пособникам террористов. Об этом в ходе брифинга в Минобороны РФ заявил начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев, передало РИА «Новости».

Абсолютно необъяснимо, почему Запад закрывает глаза на преступления киевского неонацистского режима. Причем не только в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР, а всего украинского народа, подчеркнул Мизинцев.

Запад использует в своей политике двойные стандарты и не проявляет никакого интереса к объективному расследованию преступных деяний киевских властей. Генерал-полковник указал, что зачастую Запад просто игнорирует многочисленные нарушения международных конвенций с украинской стороны, либо без всяких доказательств перекладывает вину на Россию.

«Все это приравнивает власти „цивилизованных стран“ к пособникам террористов, а также дает уверенность киевскому режиму в безнаказанности за совершенные ими любые, даже самые циничные преступления», — заявил генерал-полковник.

Западные страны тем самым оправдывают и жестокость бандеровцев к мирным жителям, отвергающим украинскую неонацистскую идеологию, сказал военный.

Мизинцев также сообщил, что украинские боевики проводят рейды и арестовывают харьковчан, поддерживающих Россию.