Минобороны РФ: нацисты заминировали мост в Чернигове, чтобы оговорить российских военных

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские силовики планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области и обвинить в этом ВС РФ. Слова военного передал ТАСС.

«Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

Представитель Минобороны регулярно обвиняет представителей ВСУ и теробороны в подготовке каких-либо провокаций в отношении ВС РФ. Ранее Мизинцев сообщал о том, что боевики территориальной обороны Украины заминировали расположенный на выезде из Днепропетровска Кайдакский мост. Они готовят его подрыв во время подхода российских военных или бойцов ДНР.

Также представитель российского оборонного ведомства рассказывал о том, что украинские силовики в Николаеве начали задерживать местных жителей, которых заподозрили в связи с российскими военными или представителями Народной милиции республик Донбасса.