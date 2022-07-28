Минобороны РФ насчитало 1,6 тысячи уничтоженных за время спецоперации беспилотников

Российские военные уничтожили за время спецоперации более 1600 украинских беспилотников и 350 зенитных ракетных комплексов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотных летательных аппаратов, 359 зенитных ракетных комплексов», — объявил он.

Также войска разбили 4172 танка и других боевых бронированных машин, 4515 единиц специальной военной автомобильной техники, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня и 3207 орудий полевой артиллерии и минометов. За последние сутки военные сбили три беспилотника. Их засекли в районе населенных пунктов Каменка Харьковской области, Ясиноватая и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

Украинские военные регулярно используют беспилотные летательные аппараты. Например, один из них атаковал дом сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре.