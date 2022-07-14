Минобороны РФ: больше 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказы командиров

Свыше 200 боевиков из украинского националистического формирования «Кракен»* ослушались приказа командования. В результате завязалась драка, шесть человек погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, конфликты среди боевиков нацформирований в целом участились. В частности, речь идет и о столкновениях с применением оружия.

«13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“* более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую терроборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сказал он.

Также в ведомстве заявили, что за прошедшие сутки российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожье и 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады в ДНР.

* Украинский националистический батальон «Кракен» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.