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    14 июля 2022, 13:12

    Минобороны РФ: больше 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказы командиров

    Александр Иванов

    Свыше 200 боевиков из украинского националистического формирования «Кракен»* ослушались приказа командования. В результате завязалась драка, шесть человек погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, конфликты среди боевиков нацформирований в целом участились. В частности, речь идет и о столкновениях с применением оружия.

    «13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“* более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую терроборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сказал он.

    Также в ведомстве заявили, что за прошедшие сутки российская авиация уничтожила 30 боевиков в Запорожье и 43 боевика 14-й механизированной украинской бригады в ДНР.

    * Украинский националистический батальон «Кракен» организация, деятельность которой запрещена в РФ.