Спецоперация 07 февраля 2023, 08:44 Минобороны разработало новую форму для участников СВО РБК: Минобороны разработало для участников СВО новое обмундирование РИА «Новости»

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Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат новую форму. Министерство обороны РФ уже разработало образцы. Об этом написал РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, разработчики уделили внимание качеству материала, шва и утеплителя. При этом внешний вид формы особо не поменяется. Минобороны подтвердило разработку нового обмундирования для военных. В ведомстве сообщили, что новый комплект будет состоять из летней, демисезонной и зимней одежды.

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«Кроме того, в полевую форму включат вновь введенные предметы обуви: облегченные специальные; летние специальные; демисезонные специальные ботинки и утепленные резиновые сапоги», — добавили в Минобороны.

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Ранее генеральный директор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин заявил, что для российских бойцов создают экипировку-«хамелеон». К слову, «Кираса» является одним из предприятий, выпускающих спецодежду для Минобороны и силовых структур.