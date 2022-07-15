Минобороны рассказало об ударе «Калибрами» по Дому офицеров в Виннице

Минобороны России рассказало об ударе высокоточными ракетами «Калибр» по гарнизонному дому офицеров в Виннице. По данным оборонного ведомства, там шло совещание командования украинских войск ВВС с «представителями иностранных поставщиков вооружений». Участники мероприятия уничтожены.

В министерстве добавили, что на совещании обсуждалась передача ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения и ремонт украинского авиационного парка.

Удар по Винницкой области был нанесен 13 июля. В соцсетях появились фото и видео его последствий. Популярный украинский блогер Юрий Подоляка заметил, что российские ракеты впервые прилетели так далеко от фронта, и связал это с ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS по «военным и не военным объектам» в Донбассе и на освобожденной территории Украины.

Минобороны пояснило СМИ, что ВС России ударили по пункту временного размещения украинских националистов.