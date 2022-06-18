Минобороны рассказало об огневых точках ВСУ в жилых домах Николаева

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские вооруженные формирования оборудовали огневые позиции в жилых домах города Николаева. По словам российского военного, на крыше одного из домов размещена зенитная установка. Он также сообщил, что в доме насильно удерживают местных жителей. Его слова привел ТАСС.

«В Николаеве на нижних и верхних этажах жилых домов на улице Космонавтов украинские националисты оборудовали огневые позиции, при этом на крыше одного из зданий размещена зенитная установка. Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах», — отметил Мизинцев.

Также представитель Минобороны сказал, что украинские спецслужбы организовали в Николаеве постановочные съемки с целью дискредитировать российскую армию. В видеосюжете показаны якобы разрушенные Вооруженными силами РФ жилые дома. В постановочных видеосъемках было задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США.