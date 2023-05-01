Спецоперация 01 мая 2023, 14:40 Минобороны рассказало о ситуации в Артемовске Минобороны: штурмовые отряды ВС РФ продолжают уничтожать противника на западе Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Штурмовые отряды Вооруженных сил России в течение последних суток продолжали уничтожать противника на западе Артемовска. О ситуации на Донецком направлении рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

Уточняется, что воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов, сковывая подразделения ВСУ на флангах.

Реклама

Также Конашенков доложил о нанесении поражения живой силе и технике украинских боевиков в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и села Ступочки в Донецкой Народной Республике. За сутки авиация совершила в этом районе шесть вылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи.

В результате удалось уничтожить до 330 бойцов ВСУ, а также танк, четыре бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.