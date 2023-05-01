01 мая 2023, 14:40
Минобороны рассказало о ситуации в Артемовске
Минобороны: штурмовые отряды ВС РФ продолжают уничтожать противника на западе Артемовска
Штурмовые отряды Вооруженных сил России в течение последних суток продолжали уничтожать противника на западе Артемовска. О ситуации на Донецком направлении рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.
Уточняется, что воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов, сковывая подразделения ВСУ на флангах.
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Также Конашенков доложил о нанесении поражения живой силе и технике украинских боевиков в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и села Ступочки в Донецкой Народной Республике. За сутки авиация совершила в этом районе шесть вылетов, артиллерия выполнила 64 огневые задачи.
В результате удалось уничтожить до 330 бойцов ВСУ, а также танк, четыре бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.На Купянском направлении ВС России уничтожили более 85 украинских военнослужащих, на Краснолиманском — до 55, на Южнодонецком и Запорожском — также до 55, на Херсонском — до 15.
Минобороны РФ
ВСУ
Артемовск
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