02 мая 2023, 15:37
Минобороны рассказало о роли ВДВ в боях за Артемовск
Минобороны: ВДВ РФ сковывали подразделения ВСУ на флангах штурмовых отрядов в Артемовске
ВДВ России за последние сутки выполняли задачу по сковыванию украинских подразделений на флангах штурмовых отрядов в Артемовске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.
Он подчеркнул, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части города. ВСУ потеряли на Донецком направлении до 290 военнослужащих и наемников.
Реклама
На Купянском направлении потери армии противника составили до 60 человек, кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов. На Краснолиманском направлении удалось ликвидировать до 65 военных и две гаубицы ВСУ. Также стало известно, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета.
Ожесточенные бои за Артемовск идут уже не первый месяц. Вчера, 1 мая, бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в городе еще на 120 метров. Сегодня СМИ писали, что ВСУ предприняли внезапную контратаку. По некоторым данным, попытка завершилась «без зафиксированного успеха».
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама