Важное 02 мая 2023, 15:37 Минобороны рассказало о роли ВДВ в боях за Артемовск Минобороны: ВДВ РФ сковывали подразделения ВСУ на флангах штурмовых отрядов в Артемовске РИА «Новости»

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ВДВ России за последние сутки выполняли задачу по сковыванию украинских подразделений на флангах штурмовых отрядов в Артемовске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

Он подчеркнул, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части города. ВСУ потеряли на Донецком направлении до 290 военнослужащих и наемников.

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На Купянском направлении потери армии противника составили до 60 человек, кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов. На Краснолиманском направлении удалось ликвидировать до 65 военных и две гаубицы ВСУ. Также стало известно, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета.

Ожесточенные бои за Артемовск идут уже не первый месяц. Вчера, 1 мая, бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в городе еще на 120 метров. Сегодня СМИ писали, что ВСУ предприняли внезапную контратаку. По некоторым данным, попытка завершилась «без зафиксированного успеха».