Минобороны рассказало о подготовке мобилизованных из Калининградской области | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 08:30 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны рассказало о подготовке мобилизованных из Калининградской области Минобороны: мобилизованных из Калининградской области отправят на полигоны ЗВО

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Мобилизованных жителей Калининградской области привезут на полигоны Западного военного округа (ЗВО). Об этом рассказали в Telegram-канале Минобороны.

Там участники частичной мобилизации пройдут боевую подготовку.

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Отправной точкой стал аэродром Чкаловск. Для доставки мобилизованных жителей Калининградской области к месту назначения предоставили самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Всего из региона на полигоны ЗВО на данном этапе отправится 160 человек.

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По прибытию мобилизованным проведут курс подготовки. На полигоне готовы к обучению по разным военно-учетным специальностям. Курс будут подбирать исходя из прежнего опыта мобилизованного россиянина. Кроме того, для прибывших на полигоны ЗВО проведут этапы боевого слаживания подразделений.

Опрошенные представителями Минобороны участники рейса рассказали, что у них позитивный настрой

Сроки пребывания мобилизованных граждан из Калининградской области на этой обучающей площадке пока неизвестно.

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