Спецоперация 20 июля 2023, 09:00 Минобороны рассказало о подготовке добровольцев ЦВО на современных БМП-3 Минобороны: добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тылу зоны спецоперации РИА «Новости»

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Добровольцы Центрального военного округа проходят тренировки на современных боевых машинах пехоты БМП-3. Мастерство ведения боя они нарабатывают в тыловом районе зоны проведения СВО, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

В рамках тренировок военнослужащие оттачивают навыки стрельбы из вооружения, которым оснащены БМП-3. Стрельбы проходят как на месте, так и в процессе маневрирования на высокой скорости.

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Добровольцев обучают опытные инструкторы и командиры подразделений, имеющие реальный боевой опыт. Они объясняют правильное и целесообразное применение огневых средств боевой машины. Также на тренировках отрабатывают действия экипажей по различным тактическим вводным, добавили в ведомстве.

Участие в ротации подразделений ЦВО в зоне боевых действий военнослужащие примут после прохождения полного курса подготовки и боевого слаживания экипажей.