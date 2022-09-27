Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 06:00 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации Минобороны России рассказало о подвигах сержантов Евсеева и Овчинникова в спецоперации РИА «Новости»

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Минобороны России рассказало о новых героических подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине.

В ведомстве отметили профессионализм сержантов Романа Евсеева и Данилу Овчинникова, указали «Известия».

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В составе подразделения российских десантников Евсеев выполнял задачу по поддержке действий ВС РФ огнем артиллерии.

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Отделение под его командованием подверглось массированной огневой атаке противника. При оборонительных действиях был нанесен артиллерийский удар по позициям украинских боевиков. Он уничтожил три единицы бронетехники и до 20 националистов. Противник понес значительные потери и отступил.

Овчинников в составе расчета боевой машины выполнял задачу по нанесению огневого поражения наступающим силам противника.

В ходе противостояния было ликвидировано свыше 15 человек живой силы противника, а также три единицы техники, в числе которых танк.

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