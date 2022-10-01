Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в спецоперации | 360°

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Спецоперация
01 октября 2022, 07:19
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Спецоперация
01 октября 2022, 05:56
Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в спецоперации
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Спорт
01 октября 2022, 05:17
Стали известны предложенные Месси условия контракта от «ПСЖ»
Мир
01 октября 2022, 04:58
Власти США призвали помогать не Украине, а пострадавшим от урагана «Иан»
Мир
01 октября 2022, 04:56
Белый дом заявил, что взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров
Мир
01 октября 2022, 04:36
Первую партию дизельного топлива доставили из России в Бразилию
Транспорт
01 октября 2022, 04:22
Измененные правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября
Общество
01 октября 2022, 04:15
Россиянам рассказали о способах обмана на кассах магазинов
Мир
01 октября 2022, 03:57
Байден принял закон о дополнительной помощи Украине на $12,4 млрд