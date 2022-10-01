Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в спецоперации | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 05:56 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в спецоперации Минобороны России: сержант Пестрецов отразил наступление украинской пехоты Pxhere.com

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Сержант Владимир Пестрецов во время боя с украинскими националистами уничтожил пять единиц бронетехники противника. Об этом сообщило Минобороны России.

Сражение происходило, когда украинские националисты пытались прорвать оборону российских подразделений. Огнем крупнокалиберного пулемета Пестрецов смог отразить наступление украинской пехоты. Противник был вынужден отступить. Российское военное ведомство отметило мужество и профессионализм Пестрецова.

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Кроме того, сержант во время временного прекращения огня сменил позиции и вывел технику и военнослужащих в безопасное место. Его действия позволили не допустить потерь среди российских военнослужащих.

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Ранее военное ведомство России отметило профессионализм сержантов Романа Евсеева и Данилы Овчинникова. В составе подразделения российских десантников Евсеев выполнял задачу по поддержке действий ВС РФ огнем артиллерии. Он уничтожил три единицы бронетехники и до 20 националистов. Овчинников в составе расчета боевой машины выполнял задачу по нанесению огневого поражения наступающим силам противника.

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