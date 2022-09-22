Минобороны рассказало о герое спецоперации Владиславе Смирнове | 360°

Спецоперация 22 сентября 2022, 17:45 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны рассказало о герое спецоперации Владиславе Смирнове Минобороны России сообщило о подвиге старшего сержанта Смирнова в ходе СВО Миноборона РФ

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Старший сержант Владислав Смирнов уничтожил четыре единицы автомобильной техники ВСУ и до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России. В министерстве подчеркнули, что действия военнослужащего не позволили противнику совершить наступление.

По информации Минобороны, расчет Владислава Смирнова поддержал огневое сопротивление российских военных. ВСУ не смогли продвинуться вглубь российских позиций.

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«Прицельным огнем старший сержант Смирнов уничтожил четыре единицы автомобильной техники, зенитный ракетный комплекс „Роса“ и до 50 националистов. Нанесенный наступающим боевикам урон лишил их возможности продолжать наступление», — отметили в оборонном ведомстве.

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Благодаря действиям Смирнова, его подчиненные смогли выйти в безопасный район для перегруппировки войск.

В ходе выполнения спецоперации отличился и капитан Дмитрий Поламарчук. Его зенитная ракетная батарея прикрыла район обороны российских войск от воздушных ударов украинских военных. В итоге ВС России уничтожили вражеские вертолеты и предотвратили высадку бойцов ВСУ.

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