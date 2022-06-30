Минобороны рассказало, какие потери понесли ВСУ

Вооруженные силы России выполнили огневое поражение позиций ВСУ около Авдеевки и Берестового в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%», — сообщил он.

Конашенков сказал, что эти части ВСУ отошли в тыл. Там они планируют восстановиться для дальнейшего сопротивления союзным войскам.

Также официальный представитель Минобороны рассказал о случаях дезертирства из ВСУ.

«Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих», — сообщил Конашенков.

По его словам, среди дезертиров были и офицеры ВСУ.

Днем ранее, 29 июня, Конашенков сообщал о массовом бегстве из рядов украинской армии на Лисичанском направлении. Его слова процитировал RT. Он сказал, что дезертирство из ряда подразделений ВСУ в этом регионе связано с нехваткой продовольствия.