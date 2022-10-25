Минобороны раскрыло потери Украины при попытке атаки на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 14:19 Минобороны раскрыло потери Украины при попытке атаки на Купянском направлении Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Купянском направлении Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские военные нанесли поражение ВСУ при попытке атаковать один из населенных пунктов на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении ведомства.

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Российская артиллерия атаковала и отбросила противника на исходные позиции. Всего были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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Накануне украинские военные уже попытались пойти в атаку на Купянском направлении. В наступление отправили подразделения ВСУ численностью до трех мотопехотных рот. Они хотели занять позиции российских военных вблизи сел Першотравнее, Берестовое и Орлянка, но потерпели поражение.

Ранее Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины, написал RT.