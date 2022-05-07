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    07 мая 2022, 23:34

    Минобороны раскрыло планы националистов по подрыву плотины Кураховской ТЭС

    Минобороны РФ: националисты планируют провокацию с подрывом плотины Кураховской ТЭС

    Полина Созыкина

    Украинские националисты планируют подорвать плотину Кураховской ТЭС и обвинить в этом российских военных. Реализация «сценария» вызовет перебои с электричеством на территории ДНР, в Запорожской и Днепропетровской областях, в зоне затопления окажутся более 10 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Минобороны раскрыло планы националистов по подрыву плотины Кураховской ТЭС

    «В Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом „якобы наступающие подразделения российских войск“», — говорится в заявлении начальника гумштаба.

    Из-за недостаточного количества воды в водохранилище на ТЭС могут произойти аварии, которые вызовут перебои в энергоснабжении региона. В затопленных населенных пунктах пострадает система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, отметил Мизинцев.