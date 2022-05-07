Минобороны раскрыло планы националистов по подрыву плотины Кураховской ТЭС

Украинские националисты планируют подорвать плотину Кураховской ТЭС и обвинить в этом российских военных. Реализация «сценария» вызовет перебои с электричеством на территории ДНР, в Запорожской и Днепропетровской областях, в зоне затопления окажутся более 10 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Покровском районе Донецкой Народной Республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом „якобы наступающие подразделения российских войск“», — говорится в заявлении начальника гумштаба.

Из-за недостаточного количества воды в водохранилище на ТЭС могут произойти аварии, которые вызовут перебои в энергоснабжении региона. В затопленных населенных пунктах пострадает система жизнеобеспечения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, отметил Мизинцев.