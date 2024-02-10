Спецоперация 10 февраля 2024, 15:44 Минобороны раскрыло число уничтоженных за неделю дронов и ракет ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили за неделю 34 ракеты и 488 БПЛА Ministry of Defense of Ukraine

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Российская авиация и системы ПВО за неделю ликвидировали в зоне спецоперации украинские истребители МиГ-29, Су-25 и 34 ракеты, выпущенные из РСЗО Vampire, HIMARS, «Ураган» и «Ольха. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Войска поразили за период с 4 по 10 февраля две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь арсеналов ВСУ. Средства противовоздушной обороны уничтожили 488 беспилотников противника.

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«В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих», — добавили в пресс-службе.

Ранее оборонное ведомство проинформировало о значительных потерях в рядах ВСУ. За сутки украинская армия лишилась более тысячи боевиков. Больше всего военных украинская сторона потеряла на Донецком и Краснолиманском направлениях.

Группировка войск «Юг» смогла отбить две атаки и занять выгодные позиции. Российские бойцы ударили по ВСУ около Красного, Белогоровки, Кирова, Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике.