Минобороны: мобилизованные будут оборонять освобожденный Донбасс | 360°

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Минобороны: мобилизованные будут оборонять освобожденный Донбасс

Минобороны: призванные в рамках мобилизации будут оборонять освобожденные территории

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Военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, после боевого слаживания привлекут к обороне освобожденных территорий. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения <…> приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления», — говорится в сообщении ведомства.

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Пока резервисты проходят обучение, осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки.

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Ранее Минобороны показало отправку резервистов в учебные части в Свердловской области. В Приморском крае военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, приступили к практическим занятиям по боевой подготовке на одном из полигонов Тихоокеанского флота. В учебный центр их доставили на большом десантном корабле.

Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса на Сахалине также показали на видео. На учебном полигоне специалисты медицинских подразделений помогают военнослужащим освоить навыки по оказанию первой медицинской помощи условно раненному товарищу, а также показывают, как остановить кровотечение и помочь при ранении самому себе.

Минобороны РФ

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