Украинские военные используют здания химической промышленности для размещения подразделений и военной техники. Своими действиями они умышленно создают серьезные риски для техногенных катастроф, которые грозят жизни и здоровью тысячам мирных жителей. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что в городе Николаев боевики разместили позиции артиллерии и ракетных систем залпового огня на территории завода «УкрХимТрансАммиак».

Подразделения территориальной обороны перевезли тяжелые вооружения на предприятие «Харьков Химпром». ВСУ разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию в непосредственной близости предприятия «Одесский портовый холодильник».

Мизинцев заявил, что призывает мировое сообщество, ООН, Организацию по запрещению химического оружия и другие институты повлиять на руководство Киева, чтобы украинские войска отказались от использования объектов химической промышленности в военных целях.