Минобороны представило командующего группировкой «Запад» в спецоперации на Украине

Министерство обороны России впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад» в спецоперации на Украине. Подразделениями руководит генерал-лейтенант Андрей Сычевой, сообщила пресс-служба ведомства.

Имя военачальника стало известно после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу с инспекцией группировки.

«Глава российского военного ведомства в командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах», — заявили в ведомстве.

По итогам заслушивания доклада Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами украинских беспилотных летательных аппаратов, писал RT.

Также он поручил жестко пресекать обстрелы националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов.