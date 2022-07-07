Минобороны получило бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1

Концерн «Уралвагонзавод» поставил Министерству обороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Машина БРЭМ-1М обеспечит эвакуацию аварийной военной техники из зоны огня противника, поможет в оказании помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании.

«Перед отправкой сотрудники „Уралвагонзавода“ по доброй традиции положили в БРЭМ-1М детские рисунки с наилучшими пожеланиями российским военным», — добавили в пресс-службе.

В начале 2022 года «Уралвагонзавод» поставил Минобороны 30 танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, а также отремонтированные разведывательные машины БРМ-1к и партию новых танков Т-90М «Прорыв», которые приспособлены к условиям современного боя и могут обмениваться данными с другими бронемашинами.