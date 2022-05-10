Минобороны показало запуск ракеты для удара по военным объектам ВСУ

Министерство обороны России показало запуск ракеты для атаки по военной инфраструктуре националистических формирований на Украине.

На кадрах видно, что ракетный комплекс надежно замаскирован в лесу, наводчики дают цель — и ракета взмывает высоко в воздух и отправляется к точке назначения.

Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили около 120 националистов во время наступления на их позиции в населенном пункте Попасная в Луганской Народной Республике.

Также российские ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 407 районов сосредоточения военной техники противника и живой силы, 33 пункта управления.

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч» и ракету «Точка-У» над городом Харцызск в ДНР.