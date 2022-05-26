Минобороны показало видео с захваченными украинскими укрепрайонами

Российские военнослужащие в рамках выполнения поставленных задач специальной операции на Украине захватили сеть украинских опорных пунктов с бетонным бункером. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В результате артиллерийского удара противник понес потери и при последующем соприкосновении с подразделениями ВДВ бросил позиции и отступил», — сообщили в ведомстве.

В захвате нацистских укреплений приняли участие штурмовые бригады Воздушно-десантных войск. На кадрах видно, что сеть траншей раскинулась на многие сотни метров. Националисты оборудовали боевые точки для стрелков и тяжелой техники, включая артиллерию.

Накануне Минобороны сообщило, что националисты организовали боевые точки в одной из онкологических больниц в Одессе.

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия подразделений пехоты и ВДВ на Украине. По его словам, они работают блестяще.