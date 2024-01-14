Спецоперация 14 января 2024, 11:40 Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ под Первомайским Минобороны: танковые экипажи уничтожили опорный пункт ВСУ у Первомайского

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Танковые экипажи российской армии уничтожили позиции Вооруженных сил Украины возле населенного пункта Первомайское. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что противник потерял свыше 10 человек убитыми и ранеными.

«Экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня», — рассказали в ведомстве.

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Танкисты быстро уничтожили опорный пункт ВСУ. Их работу координировал беспилотник в режиме реального времени. Как отметили в Минобороны, российские военные использовали фугасные снаряды, чтобы нанести максимальный урон украинским постройкам для размещения войск.

На российский танках в зоне спецоперации также начали использовать автоматические купольные комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Системы сканируют пространство и подавляют устройства, даже если танк едет.

Ранее российские снайперы рассказали, что одной из приоритетных для них целей в зоне СВО стали иностранные наемники. Ликвидацию иностранных солдат бойцы ВС РФ рассматривают как личную победу.