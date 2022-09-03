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Минобороны показало, как десантники остановили прорыв украинских военных

Минобороны: ВДВ остановили прорыв украинских военных

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Минобороны опубликовало видео, на котором бойцы ВДВ остановили прорыв подразделений украинских войск. Российские военнослужащие уничтожили группу пехоты ВСУ.

Десантники держали оборону и обстреливали противника с закрытых позиций из минометов. Местоположение украинских боевиков они установили при помощи беспилотного летательного аппарата.

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«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы», — рассказал один из десантников с позывным Тихий.

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Он уточнил, что после атаки ВСУ дали возможность забрать раненых. Эвакуация проходила на глазах десантников. Огонь по противнику они не открывали.

Специальная военная операция РФ на Украине

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