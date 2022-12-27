Спецоперация 27 декабря 2022, 17:53 Минобороны показало видео ночной работы самолетов Су-30СМ и Су-35С Видео Минобороны: экипажи Су-30СМ и Су-35С выполняют задачи в рамках СВО в темноте

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Экипажи многоцелевых российских истребителей Су-30СМ и Су-35С уверенно справляются с задачами, поставленными в рамках выполнения спецоперации, рассказали в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры работы самолетов в условиях абсолютной темноты.

В министерстве рассказали, что во время одного из ночных вылетов пилоты истребителей обнаружили самолет ВСУ. Летчики уничтожили вражескую цель и вернулись на аэродром базирования.

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Работа в ночное время требует особенной подготовки, а пилоты должны обладать отличным зрением, хорошим вестибулярным аппаратом, подчеркнули в Минобороны. Способность определять положение самолета относительно горизонта вслепую называют уникальным, «шестым чувством» — по словам ветеранов авиации, оно остается у летчиков навсегда.

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«Наши летчики с этой непростой задачей справляются уверенно. Экипажи многоцелевых истребителей ежедневно выходят на ночное патрулирование». — рассказали в оборонном ведомстве.

С начала проведения спецоперации российские войсковые системы ПВО сбили более 160 украинских самолетов и вертолетов. По словам начальника войсковой ПВО ВС России Александра Леонова, доля воздушных целей ВСУ, уничтоженных отечественными военными, составляет более 60% от общего числа потерь армии Украины.