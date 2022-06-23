Минобороны показало удары буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» по объектам ВСУ

Позиции украинской артиллерии стали мишенью для российских морских пехотинцев. Боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» показало Минобороны РФ.

Огневые позиции артиллерии ВСУ и укрепленные опорные пункты выявили при проведении спецоперации. Военные морской пехоты атаковали их с использованием реактивных систем залпового огня «Град» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б».

Для ударов использовали снаряды фугасного действия калибром 152 миллиметра. Беспилотники помогли проконтролировать поражение целей.

Минобороны РФ также показало работу специального бронированного поезда «Волга». Он предназначен для проведения инженерной разведки и восстановления путей, оснащен стрелковым и крупнокалиберным оружием, а также укрытиями для отражения нападения.