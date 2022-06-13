Минобороны показало трофейное оружие, брошенное отступающими бойцами ВСУ

Министерство обороны России показало кадры с трофейным оружием, которое в спешке оставили отступающие подразделения ВСУ. В том числе найдено вооружение, поступившее на Украину из-за рубежа.

«Российские военнослужащие отмечают, что военнослужащие ВСУ стали все чаще при отступлении бросать <…> американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW шведского производства из-за их громоздкости», — отметили в оборонном ведомстве.

Начальник склада трофейного вооружения, назвавшийся Максимом, сообщил, что среди брошенного бойцами ВСУ вооружения также часто попадаются стрелковое оружие и гранатометы советского производства и боеприпасы к ним, а еще противотанковые мины немецкого производства.

Также представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета Browning M2 и боеприпасы к советскому гранатомету калибром 84 миллиметра «Карл Густав». Одной из интересных находок начальник склада назвал украинский автоматический гранатомет «УАГ-40».

«Хочется отметить, что от российского гранатомета и советского варианта он отличается калибром. Они отказались от наших стандартов в сторону европейского в плане боеприпасов к нему», — заметил начальник склада.