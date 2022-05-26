Минобороны показало схему выхода иностранных судов из порта Мариуполя

Минобороны России составило маршрут гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя. Путь откроется 27 марта, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов „Одесса“, „Николаев“, „Черноморск“, „Херсон“, „Очаков“, и „Южный“ в открытое море Вооруженными Силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта», — заявил генерал-полковник.

Иностранные суда смогут попасть из перечисленных портов в акваторию Черного моря. Схему их выхода пресс-служба Минобороны опубликовала в Telegram-канале оборонного ведомства. На нем отмечены район сбора, несколько точек, через которые должны будут пройти суда, а также район расформирования.

Источник фото: Минобороны РФ

«Морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили. Время действия коридора ежедневно с 08:00 до 19:00 (по московскому времени)» — уточнил Мизинцев.

Он добавил, что украинская сторона отвечает за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора.