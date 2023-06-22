Спецоперация 22 июня 2023, 13:15 Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 в ходе СВО Вертолеты Ка-52 Минобороны уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили в ходе спецоперации бронированную технику и опорные пункты ВСУ. Кадры работы российских военных опубликовало Минобороны.

На видео можно рассмотреть, как вертолеты Ка-52 наносят удары по объектам противника. Экипажи Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ с помощью пусков ракет.

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Ведомство уточнило, что перед армейской авиацией поставили несколько задач в рамках СВО. В частности, речь идет об авиационной поддержке подразделений, доставке военных грузов и десанта, уничтожении бронетехники противника.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил, что за последние 16 суток ВСУ понесли большие потери на одном из направлений. В связи с этим украинская армия уменьшила активность и начала перегруппировку.

Президент Владимир Путин указывал, что даже поставка дополнительной техники не спасет Украину от истощения мобилизационного резерва.