Спецоперация 23 июня 2023, 05:06 Минобороны показало работу снайперов в зоне СВО МО РФ: снайперы уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров РИА «Новости»

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Минобороны опубликовало кадры работы снайперов-дальнобойщиков в зоне СВО. По словам стрелка с позывным Лазарь, снайперы уничтожают украинских военных на расстоянии свыше двух километров, написало РИА «Новости».

«Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага», — сообщил военный.

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Стрелковая рота снайперов занимается разведкой, наблюдением и уничтожением врага. Для них обычными целями являются гранатометчики и пулеметчики. Также стрелки отслеживают ротации ВСУ и наводят панику среди личного состава.

На кадрах показана боевая работа снайперов. В частности, запечатлено, как бойцы попали под минометную атаку. По словам Лазаря, группа выдвинулась в полдень, чтобы затруднить работу тепловизоров противника. Но их засек украинский дрон. Несмотря на это, снайперы ушли из-под обстрела и в итоге выполнили поставленную задачу. Они уничтожили боевые единицы противника на расстоянии чуть больше километра.

Ранее снайпер «Южной» группировки войск сообщил, что Вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед на Донецком направлении, а противник делает множество ошибок.