Спецоперация 21 июня 2023, 22:16 Минобороны показало работу саперов по обезвреживанию Валуек от неразорвавшихся снарядов РИА «Новости»

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Саперы подразделений Западного военного округа проводят ликвидацию последствий обстрела территории города Валуйки в Белгородской области. Бойцы обезвреживают местность от неразорвавшихся снарядов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Кадры работы саперов ведомство показало в своем Telegram-канале.

ВСУ вели обстрел высокоточными натовскими боеприпасами. Сапер с позывным Француз рассказал, как обнаружили и обезвредили заклинивший хваленый снаряд Excalibur.

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«Определили, что снаряд находится именно в этом помещении именно по внешним повреждениям. Потому что повредил он сначала соседнее здание <…> Маркировка была не советская, уже определили, что натовский снаряд. Плюс характерные закрылки от Excalibur — направляющие», — объяснил военный.

ВС России в ходе спецоперации поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Это произошло около населенного пункта Запасное. Российские военные ликвидировали склады боеприпасов противника рядом с населенными пунктами Мороховец Харьковской области, Новопавловка Запорожской области и Новгородское в ДНР.