Работа по разминированию железнодорожных путей продолжается в Харьковской области. Там сейчас находятся саперы инженерных подразделений Вооруженных сил РФ. Кадры их деятельности показал телеканал «Звезда».

Военные проверяют давно не использовавшиеся железнодорожные пути. Несмотря на это, по данным телеканала, украинские нацисты все равно подорвали дорогу и вывели ее из строя.

«Как говорят специалисты, на этот раз это был не целенаправленный подрыв мины или какого-то тротилового устройства, а предположительно — ракетный удар, скорее всего, системой „Град“. Первая ракета попала прямо по центру, разбив пути, ну и совсем рядом — еще одна большая воронка от следующего снаряда», — рассказал корреспондент «Звезды».

Другая версия — некачественный подрыв. Опытный сапер оставил бы взрывчатку под соединением опор моста и путей. Однако в украинской армии много дилетантов. Саперы боятся сталкиваться с работой именно таких непрофессионалов.

«Видно, когда работал специалист, а когда — дилетанты. То есть некоторые минные поля видно сразу — они как на ладони лежат, а некоторые приходится искать очень тщательно с применением приборов поиска», — заявил сапер с позывным «Тропа».

Начальник отдела инженерной разведки с позывным «Нева» сообщил, что разрушенный железнодорожный мост на ж/д направлении имеет конструкцию железобетонных пролетных строений, их использовать больше нельзя. Поэтому их демонтируют. .

Российские военнослужащие в целом сейчас занимаются восстановлением местной инфраструктуры.