Спецоперация 14 января 2023, 08:44 Минобороны показало работу ремонтных подразделений ЗВО в зоне спецоперации Минобороны России показало, как ведутся ремонтные работы вооружения в зоне СВО

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Наступательные действия российских войск в зоне спецоперации продолжаются. Между тем Министерство обороны России показало, кто и как ремонтирует вооружение на линии фронта.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО продолжают проводить бесперебойное обслуживание и ремонт вооружения и военной техники в ходе спецоперации.

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«В одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей», — говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что в первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи. Там же сообщили, что ремонтные работы проводятся круглосуточно.

Накануне военное ведомство России сообщило о ликвидации трех гаубиц 2С3 «Акация» и самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» противника в Запорожской области. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили две пусковые установки РСЗО «Град» и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» около Северска и Красного Лимана в ДНР.