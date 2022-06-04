Минобороны показало работу комплекса «Палантин» в операции на Украине

Минобороны рассказало о работе боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» в рамках специальной операции на Украине. Информация опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

По информации Минобороны, войска РЭБ в ходе участия в спецальной операции выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.

«Комплекс „Палантин“ блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника», — говорится в сообщении ведомства.

Дальность работы системы составляет более 20 километров. Она работает точечно. При этом «Палантин» способен подавить источники связи и интернета на позициях противника, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру.

По словам командира роты радиопомех Сергея, его бойцы не испытывали проблем в освоении техники.

В Минобороны также отметили, что «Палантин» не менее чем в 2-3 раза превосходит по своим возможностям отечественные средства РЭБ предыдущих поколений и не имеет аналогов ни в одной из армий иностранных государств.