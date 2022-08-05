Минобороны показало работу беспилотников «Орлан-10» во время спецоперации

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» подразделений Восточного военного округа (ВВО) в ходе спецоперации ведут разведку целей, а затем передают целеуказания для артиллерийских и ракетных подразделений, рассказали в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотников.

Во время боевых дежурств расчеты БПЛА «Орлан-10» выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, корректировки огня различных видов вооружения. Еще одна задача — видеофиксация огневого поражения объектов, живой силы и техники ВСУ.

«При выполнении очередного полета при проведении воздушной разведки обнаружили батарею РСЗО противника, начали подавать ее под огневое поражение, корректировать огонь. В этот момент противник включил средства радиоэлектронной борьбы, пытались нас заглушить. Но благодаря тому, что на новых моделях беспилотников у нас стоит система активного шумоподавления, у них это не получилось», — рассказал один из военнослужащих.

В итоге, по его словам, задача была выполнена — огневую точку противника подавили. Военный отметил, что подразделения уже выработали необходимые навыки для работы в такой сложной радиообстановке.

«В ходе спецоперации мы используем БПЛА с нагрузкой, камеры для съемки днем, тепловизоры для ночной съемки, беспилотники с системой лазерной подсветки для точного поражения», — заключил он.